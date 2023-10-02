إختتام فعاليات الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

إختُتمت أمس الأحد، بقصر المعارض “الصنوبر البحري”، فعاليات الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، الذي عرف مشاركة أزيد من 250 عارضا من بينهم 73 عارضا من 30 دولة أجنبية.

و بمناسبة اختتام هذه الطبعة، أكد الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رشيد بن ناصر، أن هذه التظاهرة السياحية الدولية تأتي في إطار ترقية الوجهة السياحية الوطنية “من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية وتعزيز موقعها وجعلها مقصدا سياحيا رائدا”، حسب وكالة الانباء الجزائرية.

كما ذكّر، بن ناصر ببرنامج الصالون الثري، الذي نُظّمت خلاله ندوات ولقاءات متخصصة وكذا التوقيع على اتفاقيات تعاون وشراكة بين المتعاملين والفاعلين المشاركين، حسب المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور