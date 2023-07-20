إختتام الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة

20 يوليو، 2023

إختتم مجلس الأمة، اليوم الخميس، دورته البرلمانية العادية 2022-2023 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.

وحسب بيان لمجلس الأمة فقد جرت مراسم اختتام هذه الدورة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.

وأتى اختتام الدورة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي رقم 23-06 المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-12.

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

رمزي أحمد توميات

20 يوليو، 2023

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