إحياء ل”يناير”:عقد ملتقى وطني موسوم الأمازيغية في التراث المخطوط

12 يناير، 2023
تواصل المحافظة السامية للأمازيغية إحياء عيد يناير، حيث شهد اليوم الثاني من فعاليات الاحتفال الوطني بهذه المناسبة، عقد ملتقى وطني موسوم الأمازيغية في التراث المخطوط، باشراف من الأستاذ بوجمعة أزيري مدير البحث لدى المحافظة،هذا الملتقى المنعقد بمنطقة واد ميزاب.
وعرض الدكتور عبد الله نوح نوع إشكالية هذا الملتقى،مؤكدا على ضرورة الالتفات إلى هذا المحور الذي لم يأخذ حقه في الدراسات بسبب الطابع الشفهي للامازيغية،بغرض اكتشاف المضمون الفقهي والتاريخي و فتح النقاش حول الامازيغية المكتوبة بالحرف العربي.
و يتواصل هذا الملتقى بالعديد من التدخلات التي تحاول نفض الغبار على الجوانب المتعلقة باللغة الأمازيغية، بمختلف متغيراتها اللسانية،حيث نوه رمضان بوخروف أستاذ اللسانيات النصية من جامعة مولود معمري تيزي وزو،إلى أن النص التراثي المكتوب بالامازيغية هو نص وظيفي حسب احتياجات المجتمع الأمازيغي.
كما عرج البروفيسور عيساني جمال من المركز الوطني للبحوث ما قبل التاريخ والتراث والتاريخ حول المخطوطات المكتوبة على تأثيرات المخوطوطات المكتوبة بالامازيغية، في العقيدة الصغرى للشيخ السنوسي،في المغرب العربي منذ القرن الرابع الى القرن العشرين.
حورية سعداوي
12 يناير، 2023

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