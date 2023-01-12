إحياء ل”يناير”:عقد ملتقى وطني موسوم الأمازيغية في التراث المخطوط

و يتواصل هذا الملتقى بالعديد من التدخلات التي تحاول نفض الغبار على الجوانب المتعلقة باللغة الأمازيغية، بمختلف متغيراتها اللسانية،حيث نوه رمضان بوخروف أستاذ اللسانيات النصية من جامعة مولود معمري تيزي وزو،إلى أن النص التراثي المكتوب بالامازيغية هو نص وظيفي حسب احتياجات المجتمع الأمازيغي.