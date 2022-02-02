إحصاء 20 سبب لندرة بعض المواد الغذائية الأساسية

تم إحصاء 20 سبب كان وراء أزمة ندرة بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمضاربة في أسعارها، حسبما كشفت عنه لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، سعدي محالبي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه الأسباب تم رفعها في تقرير سيتم تسليمه إلى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي خلال أسبوع.

وللتذكير فقد قامت لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني، بزيارات ميدانية لأكثر من عشر ولايات، من أجل الوقوف على أسباب الندرة المسجلة في بعض المواد الغذائية الأساسية.

وقامت اللجنة باعداد تقرير مفصل يتضمن عشرين سببا وراء هذه الندرة المسجلة، أبرزها رفض اجراءات الفوترة و مشكل التوزيع.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...