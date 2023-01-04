إحصاء 1920 شباك آلي للنقود لبريد الجزائر بنهاية 2022
اعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انه بلغ عدد الشبابيك الآلية للنقود لبريد الجزائر بنهاية 2022 ما يفوق 1920 شباك.
واوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه تم إحصاء 1920 شباك آلي للنقود لبريد الجزائر بنهاية 2022، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 1405 شباكا سنة
وحسب نص البيان، فإن هذا الإرتفاع الذي سيناهز 42 % بالاستكمال الوشيك لتنصيب الحصة الاجمالية المقدرة بـ 600 شباك جديد، ميزه افتتاح فضاءات حرة للشبابيك الآلية، يجري تعميمها لتشمل كل ولايات الوطن.
ليديا كبيش