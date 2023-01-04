اعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انه بلغ عدد الشبابيك الآلية للنقود لبريد الجزائر بنهاية 2022 ما يفوق 1920 شباك.

واوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه تم إحصاء 1920 شباك آلي للنقود لبريد الجزائر بنهاية 2022، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 1405 شباكا سنة

وحسب نص البيان، فإن هذا الإرتفاع الذي سيناهز 42 % بالاستكمال الوشيك لتنصيب الحصة الاجمالية المقدرة بـ 600 شباك جديد، ميزه افتتاح فضاءات حرة للشبابيك الآلية، يجري تعميمها لتشمل كل ولايات الوطن.

ليديا كبيش

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