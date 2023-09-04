إحصاء أزيد من 860 نقطة سوداء معرضة للفيضانات

4 سبتمبر، 2023

أعلن اليوم المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، عبد الحميد عفرة، عن إحصاء أزيد من 860 نقطة سوداء معرضة للفيضانات.

وكشف غفرة في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم إحصاء 865 موقع حضري معرض للفيضانات، وبعد عملية الإحصاء يتم حساب الحوض المائي الذي يغذي الوسط الحضري بكمية الماء وكذلك تحديد كل المعطيات المتعلقة بالغطاء النباتي علاوة عن نوعية التربة.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة إتخاذ كل الإجراءات الإستباقية التي تتمثل في إحصاء المواقع المعرضة للفيضانات وكذلك التي تتمثل في تنظيف كافة مجاري وشبكات صرف المياه.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد التقلبات الجوية التي شهدتها ولايتي البيض وتلمسان أول أمس السبت، والتي أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وخسار مادية معتبرة

رمزي أحمد توميات

4 سبتمبر، 2023

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