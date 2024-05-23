إحداث مجمع عمومي كبير في مجال السكك الحديدية

عقد مجلس مشاركة الدولة، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، دورته 184، اليوم الخميس، لإحداث مجمع عمومي كبير، مُخصّص للهندسة و لإنجاز مشاريع السكك الحديدية، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية.

ويهدف النهج المتبع، الذي يندرج في إطار الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و تنفيذا لتوجيهاته، إلى الاستفادة من البرنامج الكبير للسكك الحديدية، المقرر لتضافر القدرات الهندسية والإنشائية للشركات العمومية المتخصصة في مجال السكك الحديدية، في إطار تجميع متماسك لقدراتها وخبراتها.

و في هذا الإطار، يرتكز النموذج التنظيمي المخطط على تكوين مجموعة كبيرة مكونة من الشركة الأم EPE/SPA، والتي ترتبط بها 4 شركات تابعة متخصصة في السكك الحديدية، وهي الشركات الاقتصادية العامة التالية: Setirail Spa، متخصصة في هندسة السكك الحديدية (دراسة ومراقبة الأعمال)، Infrarail Spa المتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية، Railelect Spa المتخصصة في كهربة السكك الحديدية، وInfrafer Spa المسؤولة عن البنية التحتية.

وبهذا ستتمكن الجزائر، من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، بما يسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها رئيس الجمهورية، في إطار الربط السككي عبر التراب الوطني، من خلال تكثيف الشبكة، وهو ما يتطلب تعبئة معتبرة للقدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز.

ويهدف إنشاء هذا المجمع، الذي يندرج وفق نظرة استراتيجية، إلى، تعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد، تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية، من خلال رفع قدراتها التفاوضية مع مختلف الشركاء الأجانب، ترقية التحكم في التسيير من خلال ترشيد استعمال الموارد وتقليص التكاليف خاصة فيما يتعلق بالتموين، وأخيرا، الأثر الإيجابي غير المباشر لصالح المؤسسات الوطنية خارج الحافظة، ولاسيما في إطار عمليات المناولة في مراحل ما قبل سلاسل القيم وما بعدها.

شرف الدين عبد النور