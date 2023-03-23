إحباط نقل وتهريب أزيد من 13 ألف قرص مهلوس بالمغير

إحباط نقل وتهريب أزيد من 13 ألف قرص مهلوس بالمغير

أحبطت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة، في عمليتين نوعيتين عملية تهريب أزيد من 13 ألف قرص من المؤثرات العقلية وتوقيف ثلاثة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أسفرت العمليتين على توقيف ثلاثة أشخاص وحجز ما مجموعه 13859 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ. و حجز مركبتين سياحيتين إستعملتا في عملية نقل وتهريب هذه السموم.

في حين أنجزت الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة ملفين مستقلين ضد المشتبه فيهم. سيتم بموجبهما إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

ليديا كبيش

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