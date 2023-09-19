إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد الغذائية المدعمة بإن قزام

تمكنت مصالح أمن ولاية إن قزام، خلال الأسبوعين الماضيين، من ضبط كميات معتبرة من المواد الغذائية المدعمة (مادة الفرينة، السكر الأبيض وزيت المائدة)، حيث كانت بصدد التهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، أحدهما من جنسية إفريقية.

وتمت العملية إثر استغلال معلومات تفيد تفيد بوجود مُخطط لتهريب المواد الغذائية المدعمة عبر الحدود، حيث أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيهما.

وتم ضبط 3 أطنان و850 كيلوغرام من مادة الفرينة، 3 أطنان و875 كيلو غرام من مادة السكر الأبيض، 2000 لتر من مادة زيت المائدة، بالإضافة إلى توقيف 5 مركبات كانت تستعمل في عمليات التهريب.

كما تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضايا التهريب والمضاربة باستعمال وسيلة نقل، حيازة مركبة مستوردة عن طريق التهريب، الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني.

ليديا كبيش

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