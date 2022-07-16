تمكنت مصالح الجمارك، من حجز كميات هامة من وقود المازوت الموجه للتهريب ببرج باجي مختار، حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك.

ووفقا لنص البيان، فإن أعوان الفرقة متعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الأمن الوطني تمكنوا على إثر عملية مداهمة لإحدى المستودعات المشبوهة في تهريب الوقود من حجز 26148 لتر من مادة المازوت كانت معبأة بصهريج شاحنة و200 برميل حديدي فارغ.

في حين تمكنت ذات الفرقة بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعلى إثر أربع عمليات متفرقة أخرى من حجز 14 مطرقة ضاغطة و8 مولدات كهربائية و56 برميل تحوي 11200 لتر من مادة المازوت و192 كيس من مادة الفرينة (وزن 50 كغ) وقطع غيار مختلفة علاوة على شاحنة وثلاث سيارات رباعية الدفع.

كما تندرج هذه العمليات، ضمن الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما مكافحة تهريب المواد المدعمة.

وذلك تكريسا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحرص على التزويد المستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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