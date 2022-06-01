كشفت الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني عن تمكن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 29 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 7.5 قنطار من الكيف المعالج.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في ذات الحصيلة، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 3 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 6 قناطير و36 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 26 تاجر مخدرات آخرين وضبط 118,5 كيلوغرام من نفس المادة و41627 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 183 شخصا وضبطت 19 مركبة و229 مولدا كهربائيا و117 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 04 أشخاص وضبط 03 بنادق صيد ومسدس آلي و36464 علبة من مادة التبغ، وهذا بكل من ورقلة والوادي وإن أميناس وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 61248 لتر بكل من تمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 17 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 324 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ش.ن

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