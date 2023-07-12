إحباط محاولة إدخال 8 قناطير كيف معالج

12 يوليو، 2023

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية من توقيف 56 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و49 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد تم ضبط 159935 قرص مهلوس. وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن أميناس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 142 شخصا وضبطت (17) مركبة و(138) مولدا كهربائيا و(67) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (34) شخصا آخرا وضبط (05) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(68) طن وكذا (38597) وحدة من مختلف المشروبات و(85) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (16258) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

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رمزي أحمد توميات

12 يوليو، 2023

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