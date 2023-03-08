إحباط محاولة إدخال 6 قناطير من المخدرات المغربية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 58 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع،، فقد تم خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2023، حجز كمية من المخدرات تُقدر بـ6 قناطير و82 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما تم ضبط 168586 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 168 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإن صالح وجانت.

وضبطت مفارز الجيش، 34 مركبة و154 مولدا كهربائيا و138 مطارق ضغط و13 جهاز كشف عن المعادن. و24 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط 7 بنادق صيد و19 قنطار من مادة التبغ. و7381 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ115 طن.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ74803 لتر. بكل من تمنراست وبرج باجي مختار والوادي وسوق أهراس والطارف وتبسة.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 15 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 295 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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