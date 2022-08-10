إحباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 60 شخص من الغرق

10 أغسطس، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 أوت 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 268 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

كما تعكس هذه النتائج، مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

10 أغسطس، 2022

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