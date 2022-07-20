إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 76 شخص من الغرق

20 يوليو، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19جويلية 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العاليةواليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 76 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع،

وفي نفس الاطار، تم توقيف 246 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

20 يوليو، 2022

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