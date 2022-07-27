إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 370 شخص من الغرق

قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جويلية 2022، بتنقيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في ببان لها، أن حراس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 370 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

وفي نفس الاطار، تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

كما أبرزت وزارة الدفاع، أن هذه النتائج النوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

ليديا كبيش

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