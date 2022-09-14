إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 337 شخص من الغرق

14 سبتمبر، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 سبتمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 337 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

في حين تم توقيف 176 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

كما اشارت الوزارة، الى أن هذه النتائج النوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

14 سبتمبر، 2022

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