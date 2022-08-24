إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 20 شخص من الغرق

24 أغسطس، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أوت 2022، عديد العمليات حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

فيما تم توقيف 102 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

كما تعكس هذه النتائج النوعية مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

24 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

حبس أويحي في الحراش.. المطلب الشعبي لمتظاهري الجمعة الـ11

4 مايو، 2019

القضية الصحراوية: أيرلندا تُعبر عن دعمها لحل نهائي ينص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

22 أبريل، 2021

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع أم ادريكة

22 أغسطس، 2022

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان 

19 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: