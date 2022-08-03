إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 147 شخص من الغرق

3 أغسطس، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 02 أوت الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 147 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم في اطار مكافحة الهجرة الغير شرعية، توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وتعكس هذه النتائج، مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

3 أغسطس، 2022

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