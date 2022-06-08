إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 145 شخص من الغرق

8 يونيو، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 جوان 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، حيث تم انقاذ 145 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

ووفقا لنص البيان، فقد تم توقيف خلال نفس الفترة 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

كما تعكس هذه العمليات النوعية، مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

8 يونيو، 2022

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