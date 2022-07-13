إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 123 شخص من الغرق

13 يوليو، 2022

 قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 جوان إلى 12 جويلية 2022، بتنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني  فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 123 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع
فيما تم توقيف 437 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.
رمزي أحمد توميات
13 يوليو، 2022

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