إحباط محاولات إدخال أكثر من 16 قنطار من المخدرات المغربية وتوقيف 65 تاجر

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية،في الفترة من 08 إلى 14 مارس الجاري، (65) تاجر مخدرات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني أكّد أنّ هذه العمليات تدخل في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.

كما أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (16) قنطار و(48) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (8,55) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(36596) قرص مهلوس، يضيف البيان.

ش.ن

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