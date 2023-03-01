إحباط محاولات إدخال أكثر من 10 قناطير من المخدرات المغربية

1 مارس، 2023

تمكّنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فبراير، من احباط عدة عمليات لادخال كميات كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب، وهذا في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.

وأفاد بيان للوزارة الدفاع الوطني أنّ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (65) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (10) قناطير و(31) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (267141) قرص مهلوس و(523) غرام من مادة الكوكايين.

ش.ن

1 مارس، 2023

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