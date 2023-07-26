إحباط محاولات إدخال أزيد من 05 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

إحباط محاولات إدخال أزيد من 05 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 30 تاجر مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه العمليات تأتي في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا

وأحبطت مفارز الجيش محاولات إدخال (05) قناطير و(82) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط كيلوغرامين (02) من مادة الكوكايين و(127032) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإيليزي، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (172) شخصا وضبطت (13) مركبة و(160) مولدا كهربائيا و(90) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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