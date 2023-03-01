إحباط علميات تهريب واسعة للسلع عبر التراب الوطني

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فبراير، توقيف 14 شخصا آخر وضبط 07 بنادق صيد و40 قنطار من مادة التبغ و4107 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ111 طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 52558 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة، يضيف البيان.

ش.ن

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