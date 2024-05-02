تم مساء اليوم الخميس، إجلاء أطفال فلسطينيين جرحى، إضافة إلى مرافقيهم، وذلك انطلاقا من المطار الدولي القاهرة بمصر، باتجاه القاعدة الجوية ببوفاريك، بالناحية العسكرية الأولى.

وجاءت هذه العملية التي تعتبر الثانية بعد عملية الإجلاء الأولى، التي تمت يوم 28 مارس 2024، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بالتكفل بالأطفال الفلسطينيين الجرحى، ضحايا العدوان الهمجي على قطاع غزة، حيث سخرت لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، مجهزتين بالوسائل الطبية اللازمة، وبمرافقة أطقم طبية متخصصة تابعة لمصالح الصحة العسكرية.

كما سيتم خلالها التكفل الطبي التام بالأطفال الجرحى وتقديم العلاج والدعم اللازم لهم على مستوى المستشفيات العسكرية، إضافة إلى التكفل بمرافقيهم على مستوى نوادي الخدمات الطبية الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي.

شرف الدين عبد النور