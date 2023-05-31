إجراءات إدارية إستثنائية لفائدة التلاميذ المترشحين للبكالوريا والبيام

31 مايو، 2023

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إتخاذ إجراءات إستثنائية على مستوى بلديات الوطن لتمكين المترشحين لإمتحانات شهادتي البيان والباك من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.

وحسب بيان للوزارة فقد تم إسداء التعليمات لكافة بلديات الوطن قصد التكفل بطلبات التلاميذ المعنيين بالامتحانات بصفة أولوية، بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع الجمعة والسبت.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز بطاقة التعريف البيومترية على مستوى مديرية الوثائق والسندات المؤمنة، مع الحرص على تسليمها للبلديات المعنية في أحسن الآجال وباللجوء إلى كافة الإمكانيات المتاحة.

رمزي أحمد توميات

31 مايو، 2023

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