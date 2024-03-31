إجتماع وزاري ثلاثي لضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية في الجزائر

أشرف اليوم، علي عون، وزيرالصناعة والإنتاج الصيدلاني، رفقة كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، على جلسة عمل مشتركة لضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية في الجزائر، من خلال دراسة إمكانية بعث صناعة محلية، وهذه بحضور كل من رئيس مجلس التجديد الإقتصادي، كمال مولى، والمتعاملين الناشطين في مجال الهواتف النقالة.

و عرض المتعاملون الإقتصاديون، خلال الاجتماع، مختلف التجارب في مجال تركيب الهواتف النقالة في إطار نظام SKDوCKD سابقا، حيث أشادوا بالخبرة التي اكتسبوها خلال هذه المرحلة والإستثمارات التي قاموا بها، حيث أكدوا على أن خطوط الإنتاج مستعدة لإعادة بعث هذه الصناعة، حسب بيان وزارة الصناعة.

و ركز وزيرالصناعة والإنتاج الصيدلاني، في البداية، على ضرورة إحصاء جميع الامكانيات المتوفرة من أجل تسخيرها وتظافر الجهود لإنجاح هذه المبادرة.

من جهته، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على أن قطاعه الوزاري يبذل مجهودات كبيرة من أجل عصرنة الهياكل القاعدية وتوفير الانترنت، حيث أكد على ضرورة توفير الهواتف النقالة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في السوق المحلي مع الأخذ بعين الإعتبار احتوائها على آخر التكنولوجيات إضافة إلى توفر خدمات مابعد البيع.

كما تطرق وزير التجارة، إلى ضرورة التحكم في التجارة الخارجية وذلك عن طريق القيام بتقييم شامل لتجنب الوقوع في أخطاء سابقة خاصة ماتعلق بالإدماج.

و أعرب المتعاملون، بعد النقاش، عن ارتياحهم لاستراتجية الحكومة من أجل إعادة بعث هذا النشاط وأكدوا أنهم مستعدون للوصول للهدف المراد.

كما تم، في الأخير، الاتفاق على مواصلة اللقاء مع المتعاملين الإقتصاديين من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الذي ينظم هذا النشاط.

شرف الدين عبد النور

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