إجتماع عمل رفيع المستوى بين سوناطراك والشركة الأمريكية بيكرهيوز

عقد اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، إجتماع عمل مع وفد من الشركة الأمريكية “بيكر هيوز”، يقوده رئيسها المدير العام، لورانزو سيمونيلي، حيث جرى الاجتماع في مدينة ميلانو، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رشيد حشيشي بإيطاليا.

كما حضر الاجتماع، حسب بيان سوناطراك، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد لعجال، بالإضافة إلى عدد من الإطارات المسيرة عن الشركتين الجزائريتين.

وتمحورت المحادثات خلال هذا الاجتماع، حول سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي القائم في مجال صناعة المعدات الطاقوية، وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع بيكر هيوز.

للتذكير، تعد الشركة الأمريكية بيكرهيوز شريكا لسوناطراك في فروع ألجيسكو وأباك المختصتين في تصنيع المعدات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بسلسلة القيمة للمحروقات، كما تساهم هذه الشركة في عدة مشاريع تطويرية حيوية.

شرف الدين عبد النور