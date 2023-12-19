إجتماع تنسيقي بين وزارتي التجارة و الفلاحة لضمان تموين المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية

أشرف اليوم الثلاثاء، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، و وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على عقد اجتماع تنسيقي مع إطارات القطاعين، خُصّص لضمان وفرة وتموين وتطوير نظام التوزيع، لمختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية.

و تم خلال هذا الاجتماع حسب بيان وزارة التجارة، عرض مختلف النتائج الميدانية المسجلة على مستوى كل قطاع، قصد تأطير الاختلالات ووضع خارطة طريق موحدة، لضمان تموين مستمر للمنتجات واسعة الاستهلاك مع مراقبة الأسعار.

وفي هذا الإطار، أكد الوزيران على اعتماد مخطط جديد بين القطاعين يضمن وفرة هذه المواد، ويساهم في تطوير نظام تموين وتنظيم السوق الوطنية.

كما ركّز الوزيران، على الإجراءات الإستباقية لتموين السوق الوطنية بمختلف السلع المنتجة محليا أو المستوردة، لوضع حد لأي تذبذب، وتحقيق استقرار أسعار كل المنتجات خلال فترات الطلب المرتفعة، عبر كامل التراب الوطني، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، يضيف المصدر ذاته.

كما تناول الاجتماع أيضا، الإستعدادات الجارية لشهر رمضان الكريم، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لضمان توفر مختلف المنتجات وتوزيعها بشكل فعال، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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