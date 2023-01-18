إجتماع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

إحتضنت اليوم الأربعاء٬ وزارة الثقافة والفنون إجتماعًا للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، ترأسته نبيلة شرشالي مديرة حفظ التراث الثقافي وحفظه،حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف ذات البيان٬بأن الإجتماع شهد حضور أعضاء اللجنة من إطارات الوزارة٬ والهيئات الوزارية الأخرى وبعض المؤسسات تحت الوصاية.

وأفاد البيان٬بأن هذا الإجتماع عرف دراسة مقترحات لتصنيف ملفات جديدة في عدة ولايات،في خطوة من وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الدكتورة صورية مولوجي٬ لحماية مثل هذه الممتلكات الثقافية التي تزخر بها بلادنا، على أن تتبعها خطوات أخرى من أجل تصنيفها وترميمها.

حورية سعداوي

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