إجتماعات تقييمية لوضعية التزويد بالماء الشروب في الولايات تحسبا لحلول شهر رمضان المعظم

27 فبراير، 2024
ترأس وزير الرّي، طه دربال، أمس الإثنين، في إطار متابعة و تقييم وضعية الخدمة العمومية للمياه و تحسبا لحلول شهر رمضان المعظم، سلسلة اجتماعات عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المدراء الولائيين للموارد المائية لبعض الولايات التي تعرف تذبذبات في خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب.
و عرف اللقاء، حسب بيان وزارة الموارد المائية و الأمن المائي، حضور إطارات الوزارة و مدراء المؤسسات الوطنية تحت الوصاية، من أجل تقييم جودة الخدمة العمومية للمياه المقدمة للمواطين.
كما كان الاجتماع، حسب ذات المصدر، فرصة للوقوف عند بعض النقائص واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين.
شرف الدين عبد النور
27 فبراير، 2024

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