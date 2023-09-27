إثر وفاة رئيس ايطاليا الأسبق جورجيو نابوليتانو…قوجيل يوقع على سجل التعازي بإسم الرئيس تبون

قام رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بالتوقيع باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على سجل التعازي بمقر سفارة جمهورية إيطاليا إثر وفاة رئيس الجمهورية الايطالية الأسبق جورجيو نابوليتانو.

وجاء في بيان لمجلس الأمة:” باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة جمهورية إيطاليا إثر وفاة رئيس الجمهورية الايطالية الأسبق جورجيو نابوليتانو”

رمزي أحمد توميات

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