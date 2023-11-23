إثبات عضوية عضو جديد بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي

عقد مجلس الأمة، اليوم الخميس، جلسة عامة برئاسة، صالح قوجيل،رئيس المجلس،تم خلالها إثبات عضوية العضو أحمد محمود خونة، بعنوان الثلث الرئاسي.

وأحال صالح قوجيل في مستهل الجلسة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي، محمد سالمي، لتلاوة التقرير الذي أعدته اللجنة بهذا الخصوص والمصادقة عليه.

وبذات المناسبة، هنأ رئيس مجلس الأمة العضو الجديد ورحب به ضمن الهيئة التشريعية، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه البرلمانية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.