كشف اليوم الثلاثاء، المدير العام للغابات، جمال طواهرية، أن حرائق الغابات تسببت في اتلاف 270 هكتارا عبر عدة ولايات من الوطن ضمن 57 بؤرة حريق تم تسجيلها هذل الشهر.

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وأفاد طواهرية لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الحرائق المسجلة خلال شهر جوان الجاري التهمت 270 هكتارا، أهمها الحريق المسجل بولاية سكيكدة الذي لم تسجل فيه أي خسائر بشرية.

وكشف ذات المتحدث، أن النيران خلال سنة 2021 التهمت حوالي 100 ألف و 101 هكتار منها 72 ألف هكتار خلال الأسبوع الذي سجلت فيه عدة وفيات.

كما أشار ضيف الاذاعة، إلى أن مصالح الغابات، شرعت في تكوين و تحسيس الساكنة بكيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق وذلك بتقديم إرشادات و نصائح، مع وضع مراكز مراقبة الحرائق في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إرسال الانذار المبكر بغرض التدخل الأولي مع أعوان الحماية المدنية.

أما بخصوص الوسائل المسخرة للتدخل السريع لإخماد الحرائق، كشف المدير العام للغابات أنه تم تجنيد أكثر من 4000 عون و 3000 عامل موسمي مشيرا إلى اقتناء 240 سيارة تدخل سريع و اقتناء 15 شاحنة صهريج.

كما نوه طواهرية، بعمل فرق و أعوان الحماية المختصة بإخماد الحرائق، مستبشرا باستئجار الطائرة القاذفة للمياه المندرجة ضمن استراتيجية الدولة لحماية المواطنين و الثروة الغابية من مخاطر الحرائق.

ليديا كبيش

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