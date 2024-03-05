إتفــاقية تــعــاون بين الـمرصد الوطني للمجتمع الـمدني و الـمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قام كل من نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، و ربيعة خرفي، رئيسة المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بالامضاء على اتفــاقية تــعــاون بين الطرفين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة، للجمعية العامة للـمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

و تهدف الاتفاقية حسب بيان المرصد، إلى تأسيس تعاون في إطار مشترك بين “الطرفان”، قصد وضع الأدوات والآليات التي تساعد على تقريب التصورات بخصوص الملفات الكبرى لاسيما، تلك المتعلقة بترقية مشاركة المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجزائر.

كما تهدف كذلك، لتحسين الأداء على مستوى اللجان والهيئات التابعة لهما من أجل ضمان التقييم الجيد للسياسات العمومية المخصصة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبيئية.

و يتمحور التعاون بين الطرفين، حول تبادل الخبرات واستخدام الموارد البشرية والتقنية والعلمية والتكنولوجية المتوفرة على مستوى هياكل “الطرفان”، كما يمكن للطرفان بموجب هذه الاتفاقية التعاون في تنظيم جلسات نقاش حول المسائل المتعلقة بترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة المشاركة في تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، تقديم الاستشارة والمعلومات من طرف لآخر في مجالات العمل المشتركة وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، تنظيم دورات تكوينية في مجالات العمل المشتركة لفائدة أعضاء وإطارات الطرفان، تنظيم الملتقيات والندوات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، دعوة لمشاركة أعضاء وإطارات الطرفان في مختلف الفعاليات التي ينظمها أحد الطرفان.

شرف الدين عبد النور

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