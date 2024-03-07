إتفاقية شراكة وتعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وشبكة “التّنمية وحقوق الإنسان”

وقّع صبيحة اليوم الخميس، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، على اتفاقية شراكة وتعاون بين المرصد وشبكة “التّنمية وحقوق الإنسان”، برئاسة عبد الرحمان عرعار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ديناميكية المجتمع المدني على المستوى المحلّي والوطني، من خلال الديمقراطية التشاركية والتشبيك والمشاركة في إعداد السّياسات العمومية، والتّقارير الدّولية المتعلّقة بحقوق الإنسان وأهداف التّنمية المستدامة، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم السّياسات العمومية المتعلّقة بحقوق الإنسان والتّنمية، مع التّعاون الدّولي والإقليمي بما في ذلك مشاركة الجالية بالخارج، وتعزيز الرّوابط والجسور مع الشّبكات المتخصصة والموضوعاتية وطنيًا ودوليًا.

و شهدت الفعالية، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني، حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤن السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، إلى جانب رؤساء وممثّلي الهيئات الدّستورية، ونشطاء وقادة من المجتمع المدني من المهتمين بمجال حقوق الإنسان؛ خبراء وأكاديميون؛ إطارات وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

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