إتفاقية شراكة بين مجمع صيدال و مخابر سانوفي لإنتاج أدوية جديدة ومبتكرة

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، على توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع صيدال و مخابر سانوفي، للشروع في إنتاج أدوية جديدة ومبتكرة لتخفيض فاتورة الاستيراد، وهذا نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.

و جاء ذلك حسب بيان وزارة الصناعة، خلال إستقبال الوزير علي عون، لوفد عن مخابر سانوفي، برئاسة المديرة الدولية لمخابر سانوفي، كريستال سغبيني، للإطلاع على آخر مستجدات الشركة بالجزائر.

و تم تقديم عرض لوزير الصناعة، بخصوص المنتجات الجديدة للشركة، حيث أعطى الوزير عون تعليمات صارمة لتكثيف الإنتاج وتجسيد المشاريع في أقرب الآجال لتغطية السوق الوطنية بالأدوية ذات القيمة المضافة.

شرف الدين عبد النور