إتفاقية جزائرية تونسية ليبية حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية

وقّعت كل من الجزائر وتونس وليبيا، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بينها بالصحراء الشمالية.

ووقّع على الاتفاقية عن الجانب الجزائري وزير الري، طه دربال، وعن الجانب التونسي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، وعن الجانب الليبي، وكيل وزير الموارد المائية، محمد فرج الصيد قنيدي.

و أكد طه دربال، في كلمة له، أن الاتفاقية تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاث في مجال الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية.

وكان قادة البلدان الثلاثة، الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، قد اتفقوا في لقائهم التشاوري الأول، المنعقد أول أمس الإثنين، بتونس، على التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث”، وفق البيان الختامي لقمة تونس.

شرف الدين عبد النور