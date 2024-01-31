إتفاقية جديدة بين سوناطراك و شركة “ڨراين أل أن جي” لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة

أعلنت شركة ڨراين أل أن جي، اليوم، عن توقيع اتفاقية لمدة عشر سنوات، من شأنها توسيع قدرة سوناطراك على التخزين وإعادة الإمداد على المدى الطويل و ذلك على مستوى محطة ڨراين أل أن جي، اعتبارًا من جانفي 2029.

وتعتبر هذه الإتفاقية حسب بيان سوناطراك، أول اتفاقية من نوعها، حيث تغطي قدرة استيراد تبلغ 125 جيغاوات ساعي/يوم (ما يعادل 3 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال).

وتأتي هذه الاتفاقية حسب ذات المصدر، لتكلل عملية المزاد التنافسي التي أطلقتها شركة ڨراين أل أن جي، في سبتمبر 2023، إذ يضمن نجاح عملية المزاد هذه مستقبل أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أوروبا خلال العقد المقبل.

وتجري حالياً أشغال توسيع محطة ڨراين للغاز الطبيعي المسال، والواقعة على مستوى جزيرة ڨراين في منطقة كينت، قصد التخزين والإمداد بالكميات اللازمة من الغاز، لتلبية مقدار 33% من احتياجات المملكة المتحدة لهذه المادة.

كما شهدت المملكة المتحدة مؤخراً زيادة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال، تزامنا مع تنويع أوروبا لمصادرها لإمدادات الغاز الطبيعي المسال.

و صرّحت كاتي جاكسون، رئيسة شركة ناشيونال ڨريد فانتورز، “إن هذا اليوم يمثل مرحلة هامة أخرى في سبيل ضمان الأمن الطاقوي للمملكة المتحدة. حيث تكتسي واردات الغاز الطبيعي المسال دورًا حيويًا في ضمان حصول المملكة المتحدة على الغاز الذي تحتاجه، في الوقت الذي تحتاج إليه، من خلال توفير إمدادات مرنة وموثوقة من الغاز لتدفئة بيوت المواطنين وكذا دعم نمو إنتاج الطاقات المتجددة”.

و أضافت،” وتضمن هذه الإتفاقية استمرار محطة ڨراين في الاستفادة من قائمة متنوعة من الموردين على مستوى حوض الأطلسي. إذ أعرب عن سعادتي بإبداء سوناطراك، مجددا، التزامها طويل الأمد تجاه محطة ڨراين ذات المستوى العالمي التي يعتمد عليها المستهلكون في المملكة المتحدة، كما أتطلع إلى مواصلة علاقة العمل مع سوناطراك في السنوات القادمة”.

كما صرّح بدوره معيوف بلقاسم، نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق بسوناطراك، “نأمل أن يستمر الغاز الطبيعي المسال في لعب دور أساسي في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان إمدادات الطاقة عبر جميع أنحاء العالم. فمن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، نعرب عن رغبتنا في تعزيز مكانتنا كشريك طويل الأمد لشركة ڨراين أل أن جي وكمساهم مميز في ضمان أمن إمدادات الغاز للمملكة المتحدة. علاوة على ذلك، توفر هذه الاتفاقية لسوناطراك إمكانية ولوج مضمون إلى أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، مما يساهم في تعزيز استراتيجية التسويق طويلة المدى لسوناطراك فيما يتعلق بتنويع أسواقها للغاز الطبيعي المسال”.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...