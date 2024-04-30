إتفاقية توأمة بين المدرستين الوطنيتين للحماية المدنية الجزائرية والتونسية

إستقبل، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية، أمير اللواء عبد الصمد بن جدو، على رأس وفد من إطارات الحماية المدنية التونسية.

و تم بالمناسبة، الإمضاء على اتفاقية توأمة بين المدرستين الوطنيتين للحماية المدنية الجزائرية والتونسية.

و حضر اللقاء، حسب بيان وزارة الداخلية، بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، مرفوقا بإطارات عن المديرية العامة.

و يندرج اللقاء، حسب ذات المصدر، في إطار مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين السلكين، لاسيما في إطار التدخل العملياتي وتعاضد الإمكانيات وتبادل الخبرات، تنفيذا لتوجيهات رئيسا جمهورية البلدين. كما يأتي تحضيرا للمناورة المشتركة التي سيتم تنفيذها بداية الشهر المقبل بولاية البويرة.

شرف الدين عبد النور