إتفاقية تعاون بين 3 مؤسسات جامعية ومطار الجزائر الدولي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون تقني و تكنولوجي و علمي، بين كل من جامعة العلوم والتكنولولوجيا هواري بومدين، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، و شركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، برئاسة المدير العام، مختار مديوني.

و تهدف هذه الإتفاقية الموقعة، إلى تجميع المهارات و المكتسبات للمؤسسات الجامعية الثلاث و شركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، من أجل تقديم الخدمات و الحلول التكنولوجية الحديثة التي تخدم الطرفين.

كما ستخلق ذات الإتفاقية مساحة تبادل بين المؤسسات الجامعية الثلاث و مطار الجزائر الدولي، بحيث ستكون مبنية على الربح في كلا الاتجاهين.

شرف الدين عبد النور