إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وكالة “عدل” و بريد الجزائر

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، على مراسم إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ومؤسسة بريد الجزائر، وهذا بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

و تدخل الاتفاقية حسب بيان وزارة السكن، في إطار عملية التنسيق قصد تبادل الخدمات التي يمكن أن يوفرها الطرفان.

كما تهدف هذه الاتفاقية، إلى رقمنة الخدمات المالية بين المؤسستين التي من شأنها تيسير عملية دفع الأشطر وفواتير الإيجار عن طريق الدفع الإلكتروني، لا سيما عبر تطبيق “بريدي موب”.

شرف الدين عبد النور