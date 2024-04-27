إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني و شبكة الديمقراطية التشاركية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تم اليوم، الإمضاء على إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، فاطمة الزهراء بن داود، رئيسة شبكة الديمقراطية التشاركية الاقتصاد الاجتماعي والتضامن.

و جاء ذلك، على هامش إطلاق شبكة الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقصر المعارض الصّنوبر البحري، بحضور ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

كما ستسعى هذه الشبكة إلى دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني لتبني آليات مبتكرة وفعالة في ممارسة الديمقراطية التشاركية، وتحتضن نماذج اقتصادية مستدامة عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسمح لها بالرقي إلى أكثر فعالية في الاستجابة إلى الإحتياجات الإجتماعية للساكنة والتحول إلى فاعلين اقتصاديين جديرين بخلق تآزرات مفيدة تعزّز اقتصادًا أكثر شمولية وتفتح آفاقًا جديدة، لاسيما من خلال المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة وضامن استدامتها واستمراريتها كمنظمات.

كما ستجمع الشبكة ثلّة من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة والمنخرطة في مجال الاقتصاد التضامني والمقاولاتية، من ذوي الخبرة الميدانية، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء في هذا المجال.

و تهدف الاتفاقية إلى تقوية قدرات الجمعيات المنخرطة الشبكة الجمعوية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، دعم الديناميكية التشاركية بين المؤسسات العمومية والجمعيات من خلال تبادل الخبرات والمتابعة وتجسيد المشاريع في المجالات ذات الصلة وتقييمها وتشخيص الصعوبات المعترضة واقتراح الحلول والبدائل وفق إجراءات واضحة، تقوية دور الشبكة في المجالات الحيوية التي تدخل ضمن اختصاصات والأهداف المسطرة للمرصد الوطني للمجتمع المدني.

كما تهدف أيضا، إلى ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية في مجال الاقتصاد التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، الاستثمار الجيد للكفاءات والنخبة من المجتمع المدني وكذا للإمكانيات والموارد الموجودة للرفع من مردودية ومستوى الوعي في المسائل ذات الصلة، التعاون على المستوى الاقليمي والدولي مع المنظمات الاممية والجمعيات الغير حكومية والشبكات المتخصصة في القضايا ذات الصلة بالتنمية الشاملة.

شرف الدين عبد النور