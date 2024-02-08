إتفاقية إطار للتعاون بين وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية و المرصد الوطني للمجتمع المدني

قام كل من نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، و أحمد بداني، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم، بالإمضاء على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية و المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وجاء هذا التوقيع حسب بيان المرصد، على هامش إفتتاح فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “SIPA 2024″، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى إرساء مجتمع مدني حرّ وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا في المجتمع كمرافق للعمل العمومي، وكذا تشجيع الشراكة وترقيتها المستمرة بين الهيئات العمومية والحركة الجمعوية.

و ترمي هذه الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية و المرصد الوطني للمجتمع المدني، من أجل ترقية و تعزيز التنسيق بينهما لترقية القيم الوطنية و الممارسات الديمقراطية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مع تعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة.

كما يعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق الأهداف المتمثلة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، العمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، تعزيز قدرات و نشاطات الجمعيات و التعاونيات التي تعنى بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، إشراك المرصد الوطني للمجتمع المدني في إثراء التشريعات المتعلقة بإنشاء الحركة الجمعوية والمهنية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.

و تتمثل أهداف هذه الإتفاقية كذلك في، تعزيز المشاركة الفعالة للمرصد الوطني للمجتمع المدني في فعاليات الأنشطة و التظاهرات المشتركة بين الطرفين، نشر ثقافة المحافظة على الثروات البحرية و ديمومتها في الحركة الجمعوية، من خلال إيلاء كل العناية ومرافقة الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري و تربية المائيات من خلال نهج تشاركي، و مرافقة الجمعيات والهيئات الشبانية التي تنشط في المجال الرياضي والثقافي والتضامني ذات الصلة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

شرف الدين عبد النور

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