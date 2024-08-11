إتفاقيات تعاون جزائرية تونسية في مجال النّقل واللوجستية والأرصاد الجوية

إنعقد مساء السبت، بدولة تونس، إجتماع ثنائي، بإشراف كل من وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، بحضور كل من سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس، عزوز بعلال، وسفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض، وإطارات من الوزارتين، وعدد من الرؤساء المديرين العامين للشركات والمنشآت تحت وصاية وزارة النّقل للبلدين، وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتم خلال الاجتماع، حسب بيان وزارة النقل، التوقيع على الإتفاقيات في إطار التعاون في مجال النّقل واللوجستية والأرصاد الجوية، كما تم الإشراف أيضا على توقيع مذكّرة تفاهم بين وكالة الطيران المدني الجزائرية والتونسية.

وكان هذا اللقاء، حسب ذات المصدر، مناسبة للطرفين للتباحث حول سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في قطاع النقل بمختلف أنماطه، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج عمل وضبط رزنامة لتنفيذه، مما سيساهم في إرساء شراكة بين مؤسسات البلدين العاملة في قطاع النقل واللوجستية والأرصاد الجوية.

ونوّه وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، بهذه المناسبة، بالمستوى المميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، أين أكد على إستعداد الجزائر لدعم كل البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات إلى مرتبة متقدّمة تتجسم من خلالها الأهداف المشتركة، طبقا لتوجهات السلطات العليا للبلاد، وبما ترنو إليه تطلعات الشعبين.

كما أعربت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، من جهتها، عن سعادتها بمناسبة إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين تونس والجزائر بعد انقطاعه لثلاثة عقود، مثمنة أهمية هذا الإجتماع للتباحث حول عديد المسائل المتعلّقة بجميع أنماط النّقل، مما يعكس إرادة البلدين لمزيد دفع التعاون الثنائي في إطار الحرص المشترك من القيادة العليا بكلا البلدين على تدعيم هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى مرحلة شراكة إستراتيجية في جميع المجالات.

شرف الدين عبد النور