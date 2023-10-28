إتصالات الجزائر تنظم حملة إعلامية وتحسيسية لتعميم الدفع الإلكتروني بسيدي عبد الله

قامت إتصالات الجزائر، عقب إطلاق المشروع التجريبي لتعميم الدفع الإلكتروني، بمدينة سيدي عبد الله، بالعاصمة، بتنظيم حملة إعلامية وتحسيسية، اليوم السبت، موجهة للتجار والمحترفين والمواطنين.

وفي هذا الصدد، تنقل فريق من التجاريين إلى أحياء مدينة سيدي عبد الله، لتسليط الضوء على أهمية اعتماد الدفع الإلكتروني.

كما قامت الفرق التجارية بعرض مختلف عروض إتصالات الجزائر، لاسيما عرض “محترف”، الذي يقترح على الزبائن اتصالا بالأنترت فائق السرعة والأداء وبأسعار تنافسية، حيث تستهدف هذه العملية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، أتاحت هذه الحملة الفرصة لسكان هذه المدينة الجديدة لاكتشاف الخدمات التي تقدمها المؤسسة، على غرار إمكانية دفع فواتيرهم عبر الأنترنت والتسوق في المتجر الإلكتروني “Idoom Market” على الرابط التالي: www.idoomarket-at.dz.

كما توفر هذه المنصة الآمنة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، مما يلغي الحاجة إلى التنقل.

و تعكس هذه العملية التزام إتصالات الجزائر بالمساهمة بشكل فعال في إنجاح مشروع تعميم الدفع الإلكتروني بسيدي عبد الله، مع استمرارها في أداء دور أساسي في عملية التحول الرقمي للجزائر.

شرف الدين عبد النور

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