إتصالات الجزائر تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات في الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي

تعرض إتصالات الجزائر تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات الموجّهة للخواص والشركات على حد سواء، خلال مشاركتها في الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، الذي تمتد فعالياته من 24 إلى 29 جوان 2024 بقصر المعارض (صافكس).

وأفاد بيان للشركة أنّه خلال هذا الحدث، سيحظى الزوار بفرصة اكتشاف المنتجات والخدمات المبتكرة للمؤسسة على مستوى فضاءين: الفضاء الداخلي (الجناح C) والفضاء الخارجي.

في هذا الصدد، يضيف البيان، تتيح إتصالات الجزائر لزوار المعرض فرصة اكتشاف تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات الموجهة للخواص والشركات على حد سواء، كما ستمكنهم من خوض تجربة غامرة وتفاعلية من خلال اختبار عرض “IdoomFibre Gamers” الذي يوفر سرعات تحميل فائقة تصل حتى 1 جيغابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 600 ميغابت في الثانية. ولإضفاء المزيد من المتعة على هذه التجربة، سيتم تنظيم أنشطة ترفيهية على مدار هذا المعرض.

كما أوضح ذات البيان أنّ مشاركة إتصالات الجزائر في هذا المعرض تعكس التزام المؤسسة تجاه زبائنها وتعزّز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر.

ش.ن