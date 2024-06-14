إتصالات الجزائر تطلق العرض الترويجي الاستثنائي IDOOM 4G

أعلنت اتصالات الجزائر، في بيان لها، اليوم، عن إطلاق عرض ترويجي استثنائي، موجه للزبائن الخواص، المشتركين في عرض Idoom 4G.

و سيتحصل الزبون، خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة، عند تعبئة حساب IDOOM 4G بمبلغ 1500 دج، باستعمال خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية CIB، على 300 جيغا حجم أنترنت، صالحة لمدة 40 يوما، أي ما يعادل مكافأة قدرها 150 جيغا ومدة صلاحية إضافية بـ 10 أيام، بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو كامل شبكة اتصالات الجزائر.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض الترويجي صالح أيضًا عند إجراء التعبئة عن طريق البطاقات والتذاكر عبر الموقع الإلكتروني، أو فضاء الزبون، أو التطبيق المحمول MY IDOOM لاتصالات الجزائر.

و لمزيد من المعلومات، دعت إتصالات الجزائر زبائنها، إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.

شرف الدين عبد النور