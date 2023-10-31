إتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها بمناسبة الاحتفال بذكرى أول نوفمبر

31 أكتوبر، 2023

اتخذت إتصالات الجزائر تدابير خاصة لضمان استمرارية خدماتهاـ غدا الأربعاء، بمناسبة الفاتح نوفمبر 2023، المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وهذا حرصا منها على تلبية احتياجات زبائنها.

وأفاد بيان للشركة أنّ اتصالات الجزائر تعلم زبائنها بأن وكالاتها التجارية بكل من: حسين داي، الرويبة، برج الكيفان، عيسات إيدير، عين النعجة، بئر توتة، عين البنيان، بن عكنون، باب الوادي، على مستوى الجزائر العاصمة، ستفتح أبوابها من 10.00 سا إلى 15.00 سا، من أجل ضمان استمرارية خدماتها خلال هذا اليوم.

بالنسبة للولايات الأخرى ، يضيف البيان، سيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية لمقرات الولايات.

كما تتقدم إتصالات الجزائر بالشكر لزبائنها على ثقتهم المستمرة وتوجه لهم تهانيها الحارة لكافة الجزائريات والجزائريين بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين (69) لاندلاع حرب التحرير الوطني، يضيف البيان.

لمعلومات إضافية، ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر : www.algerietelecom.dz

 

ش.ن

31 أكتوبر، 2023

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